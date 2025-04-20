Adana'nın Kozan ilçesinde "Birlikte Okuyoruz" projesi kapsamında öğrenci velilerinin katılımıyla kitap okuma yarışması gerçekleştirildi.
Kozan Cumhuriyet İlkokulu'nda düzenlenen yarışmaya 31 kişi katıldı.
Yarışma sonunda dereceye giren 3 veli, okul yönetimince düzenlenecek Gaziantep kültür turuna katılım hakkı kazandı.
Okul müdürü Ekrem Alemdar, okumanın, keşfetmenin ve paylaşmanın gücüne inandıklarını belirterek, yarışmaya katılanlara teşekkür etti.
Son Dakika › Güncel › Kozan'da Kitap Okuma Yarışması Düzenlendi - Son Dakika
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