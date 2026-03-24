Kozan'da Koyun Sürüye Otomobil Çarptı

ADANA'nın Kozan ilçesinde otomobilin çarptığı sürüdeki 7 koyun telef oldu.
Kaza saat 16.20 sıralarında ilçedeki Yassıçalı Mahallesi Kayhan mevkisinde meydana geldi. Durmuş Ali T. yönetimindeki 01 KS 100 plakalı otomobil, Onur Çakır'a ait koyun sürüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüde bulunan 7 koyun telef oldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta maddi hasarın oluştuğu kazanın ardından karayolları ekipleri tarafından yolda temizlik çalışması yapıldı.
Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/KOZAN,(Adana),
