Adana'nın Kozan ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Süleyman O'nun kullandığı 01 ARM 805 plakalı motosiklet, Türkeli Mahallesi'nde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kozan'da Motosiklet Devrildi: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?