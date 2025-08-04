Adana'nın Kozan ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Atakan E. idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen motosiklet, Ergenuşağı Mahallesi'nde devrildi.
Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan kişi yaralandı.
Yaralılar, çevredekilerin yardımıyla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kozan'da Motosiklet Kazası - Son Dakika
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