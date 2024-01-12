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Kozan'da motosiklet kazası: 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kozan'da motosiklet kazası: 2 kişi yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde, bir motosikletin kontrolden çıkarak Emniyet Müdürlüğü'nün beton bariyerlerine çarpması sonucu 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kozan\'da motosiklet kazası: 2 kişi yaralandı
12.01.2024 - 21:39,
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ADANA'nın Kozan ilçesinde, kontrolden çıkarak Emniyet Müdürlüğü'nün beton bariyerlerine çarpan motosikletteki 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün önünde meydana geldi. Emirhan Ü. (18) yönetimindeki 01 RY 438 plakalı motosiklet, iddiaya göre bir otomobilin sıkıştırması sonucu kontrolden çıkıp, Emniyet Müdürlüğü'nün beton bariyerlerine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile arkasındaki Muhittin A. (17), sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Emirhan Ü., buradaki müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA
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