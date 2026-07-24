Kozan'da Motosiklet Kazası: İki Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Kozan'da Motosiklet Kazası: İki Sürücü Yaralandı

24.07.2026 08:53
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Adana'nın Kozan ilçesinde iki motosiklet çarpıştı, sürücüler hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde 2 motosikletin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.

Turgut Özal Bulvarı'nda H.Ç'nin kullandığı motosiklet ile G.Ö. idaresindeki motosiklet çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralanan sürücüleri Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kozan'da Motosiklet Kazası: İki Sürücü Yaralandı - Son Dakika

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