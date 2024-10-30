Adana'nın Kozan ilçesinde duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Serkan A'nın (34) idaresindeki 01 DVE 19 plakalı otomobil, Karacaoğlan Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kozan'da Otomobil Duvara Çarptı: Sürücü Yaralı - Son Dakika
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