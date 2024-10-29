Adana'nın Kozan ilçesinde şarampole devrilen oomobildeki 2 kişi yaralandı.
Çanaklı Mahallesi'nde A.C.G. idaresindeki 01 AGG 050 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralanan sürücü ile araçtaki E.C.B'yi Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Son Dakika › Güncel › Kozan'da otomobil şarampole devrildi - Son Dakika
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