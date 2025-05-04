Kozan'da Polis Takibinde Kaza: Çalıntı Motosiklet Yakalandı - Son Dakika
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Kozan'da Polis Takibinde Kaza: Çalıntı Motosiklet Yakalandı

Kozan\'da Polis Takibinde Kaza: Çalıntı Motosiklet Yakalandı

Adana’nın Kozan ilçesinde, polisten kaçan şüpheliler kaza yaparak yakalandı, motosiklet çalıntı çıktı.

04.05.2025 23:59
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ADANA'nın Kozan ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan motosikletteki 2 kişi, kaza yapınca yakalandı. Şüphelilerin polisten kaçtığı motosikletin ise çalıntı olduğu tespit edildi.

İlçede devriye görevinde polis ekibi, üzerinde iki kişinin bulunduğu motosikletten şüphelenerek 'dur' ihtarında bulundu. Polisin uyarılarına aldırış etmeyen şüpheliler, kaçmaya başladı. Polisin takibi sırasında Arslanpaşa Mahallesi Ersan Arıkan Caddesi'nde kontrolden çıkan motosiklet, devrildi. Yola savrulan motosikletteki Ahmet E. ve Çağlar B., yaralandı. Polisin telsizle durumu bildirmesi üzerine yaralı 2 şüpheli, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polisin motosiklette yaptığı incelemede, çalıntı olarak arandığı tespit edildi. El konulan motosiklet, emniyet otoparkına çekildi.

Hastanede tedavisi tamamlanan Ahmet E. ve Çağlar B., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak: DHA

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