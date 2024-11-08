Kozan\'da Pompalı Tüfekle Saldırı

Adana'nın Kozan ilçesinde eski dini nikahlı karısını pompalı tüfekle yaralayan zanlı tutuklandı.
Tavşantepe Mahallesi'nde dün, hakkında uzaklaştırma kararı aldıran eski dini nikahlı eşi A.B'yi (34) pompalı tüfekle sokakta yaralayan Ali A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen Ali A, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kozan ilçesinde Ali A, hakkında uzaklaştırma kararı aldıran eski dini nikahlı eşi A.B'ye (34) dün Tavşantepe Mahallesi'nde sokakta pompalı tüfekle ateş etmiş, yanında çocuğu da bulunan kadın saldırıda vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanmıştı. Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
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