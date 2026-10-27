Kozan'da refüje çarpan cip devrildi, 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı

Kozan'da refüje çarpan cip devrildi, 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'nın Kozan ilçesinde Kozan-Adana kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip refüje çarpıp devrildi. Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki 2 kişi ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde cipin devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Y.M. idaresindeki 03 ACU 153 plakalı cip, Kozan-Adana kara yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Y.M. ile araçtaki S.D. ve A.K. ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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