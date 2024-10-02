Kozan\'da Samanlık Yangını Kontrol Altına Alındı

Güncel

Adana'nın Kozan ilçesinde samanlıkta çıkan yangın söndürüldü.

Hacımirzalı Mahallesi'nde Mehmet A'ya ait iki katlı evin altında bulunan samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Samanların alev aldığı yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yaklaşık 700 balya samanın bulunduğu samanlıkta yangın nedeniyle hasar oluştu.