Kozan\'da şiddetli yağış hasara yol açtı, halı sahanın çatısı çöktü

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Kozan'da şiddeti yağış hasara yol açtı, halı sahanın çatısı çöktü

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde etkili olan şiddetli yağış ve dolu hasara yol açtı, halı sahanın çatısı çöktü.

Kozan'da 10 dakika boyunca etkili olan kuvvetli yağış ve dolu hasara neden oldu. Karacaoğlan Mahallesinde bulunan özel bir halı sahasının çatısı çöktü. Olay sırasında halı sahanın boş olması yaralanma ihtimalini önledi. Bağlar mahallesinde ise bir evin üzerine direk devrildi. Bu olayda da sadece maddi hasar oluştu.