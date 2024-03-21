Kozan'da şiddetli yağış hasara yol açtı, halı sahanın çatısı çöktü - Son Dakika
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Kozan'da şiddetli yağış hasara yol açtı, halı sahanın çatısı çöktü

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Adana'nın Kozan ilçesinde etkili olan şiddetli yağış ve dolu, halı sahanın çatısının çökmesine neden oldu. Kozan'da 10 dakika süren kuvvetli yağış ve dolu sonucunda özel bir halı sahasının çatısı çöktü. Şans eseri sahanın boş olması yaralanmalara engel oldu. Ayrıca Bağlar mahallesinde bir evin üzerine devrilen direk sonucunda sadece maddi hasar meydana geldi.

21.03.2024 21:32  Güncelleme: 21:33
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Kozan'da şiddeti yağış hasara yol açtı, halı sahanın çatısı çöktü

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde etkili olan şiddetli yağış ve dolu hasara yol açtı, halı sahanın çatısı çöktü.

Kozan'da 10 dakika boyunca etkili olan kuvvetli yağış ve dolu hasara neden oldu. Karacaoğlan Mahallesinde bulunan özel bir halı sahasının çatısı çöktü. Olay sırasında halı sahanın boş olması yaralanma ihtimalini önledi. Bağlar mahallesinde ise bir evin üzerine direk devrildi. Bu olayda da sadece maddi hasar oluştu.

Kozan\'da şiddetli yağış hasara yol açtı, halı sahanın çatısı çöktü
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kozan'da şiddetli yağış hasara yol açtı, halı sahanın çatısı çöktü - Son Dakika

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