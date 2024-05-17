Kozan\'da silah operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı

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Adana'nın Kozan ilçesinde, evlerinde kalaşnikof piyade tüfeği ve ruhsatsız tabanca ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, silah kullanımının engellenmesine yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde, kalaşnikof piyade tüfeği ve bu silaha ait 48 mermi, ruhsatsız av tüfeği, tabanca, tabanca şarjörü, 83 mermi ile yeşil reçeteyle satılan uyuşturucu etkili 49 hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i serbest bırakıldı, diğerlerinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.