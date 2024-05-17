Kozan'da silah operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Kozan'da silah operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı

Kozan\'da silah operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı

Adana'nın Kozan ilçesinde yapılan operasyonda, evlerinde kalaşnikof piyade tüfeği, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca, silahlara ait mermiler ve yeşil reçeteyle satılan uyuşturucu etkili haplar da bulundu. Şüphelilerden biri serbest bırakılırken, diğerlerinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

17.05.2024 12:25
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Adana'nın Kozan ilçesinde, evlerinde kalaşnikof piyade tüfeği ve ruhsatsız tabanca ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, silah kullanımının engellenmesine yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde, kalaşnikof piyade tüfeği ve bu silaha ait 48 mermi, ruhsatsız av tüfeği, tabanca, tabanca şarjörü, 83 mermi ile yeşil reçeteyle satılan uyuşturucu etkili 49 hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i serbest bırakıldı, diğerlerinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

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