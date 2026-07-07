Adana'nın Kozan ilçesindeki silahlı kavgada yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, adliyedeki duruşma sonrası bina önünde karşılaşan husumetliler arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.
Bu sırada pompalı tüfekle ateş açılması sonucu iki kişi yaralandı.
Yaralılar Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis olaya karışan bir şüpheliyi gözaltına aldı.
Bir şüphelinin pompalı tüfekle ateş açması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Kozan'da Silahlı Kavga: İki Yaralı - Son Dakika
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