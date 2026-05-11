Kozan'da Suçlular Yakalandı

11.05.2026 15:49
Adana'nın Kozan ilçesinde 5 zanlı ve 2 hükümlü yakalandı, uyuşturucu ele geçirildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 5 zanlı ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 2 hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 haftada 31 noktada asayiş denetimi yaptı.

Farklı suçlardan aranan 5 şüphelinin gözaltına alındığı çalışmada, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 2 firari hükümlü yakalandı.

Denetimde bir miktar uyuşturucu ve 16 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, hükümlüler de cezaevine gönderildi.

Trafik denetiminde 58 motosiklet sürücüsüne para cezası uygulayan ekipler, 8'i motosiklet 15 aracı trafikten men etti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hantavirüslü gemideki Türk vatandaşlarının test sonuçları belli oldu
İpler koptu! Bu parayı veren Rafael Leao'yu alacak
Cumhuriyet Savcısına akıl almaz tuzak: 850 bin TL dolandırdılar
Keban Barajı'nın kapakları 7 yıl sonra açıldı
Fenerbahçe'de büyük kriz! Tam 8 ismin bileti kesildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Bu ayıbı gidermek, Türk siyasetinin boynunun borcudur
