Kozan'da Suçlular Yakalandı

Adana'nın Kozan ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 5 zanlı ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 2 hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 haftada 31 noktada asayiş denetimi yaptı.
Farklı suçlardan aranan 5 şüphelinin gözaltına alındığı çalışmada, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 2 firari hükümlü yakalandı.
Denetimde bir miktar uyuşturucu ve 16 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, hükümlüler de cezaevine gönderildi.
Trafik denetiminde 58 motosiklet sürücüsüne para cezası uygulayan ekipler, 8'i motosiklet 15 aracı trafikten men etti.
