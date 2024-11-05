Kozan\'da Tarım İşçilerini Taşıyan Midibüs Yandı

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Adana'nın Kozan ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüs yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kayhan mevkisinde bir bahçeye narenciye toplamak için çalışacak işçileri götüren 01 Y 2612 plakalı midibüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Sürücünün aracı yolun kenarına çekmesinin ardından yolcular tahliye edildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında midibüs kullanılamaz hale geldi.