Kozan\'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde panelvanın çarptığı hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

Çevre yolunda plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen panelvan, karşı yönde bekleyen 80 ES 107 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada, her iki araç da yol dışına savruldu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hafif ticari araçtaki 2 yaralı, ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.