Adana'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

Adana\'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheliden 1\'i tutuklandı

Adana'nın Kozan ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 107 gram sentetik uyuşturucu, 6,7 gram esrar, ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

22.02.2024 18:09  Güncelleme: 18:09
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Adana'nın Kozan ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde 107 gram sentetik uyuşturucu, 6,7 gram esrar, ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi.

Polis ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan U.A. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Adana, Kozan, Güvenlik, Adana, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika
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