Kozan'da Yıldırım Sonucu Çıkan Yangınlara Müdahale Ediliyor

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Adana'nın Kozan ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu 4 ayrı ormanlık alanda çıkan yangınlara müdahale ediliyor.

İlçede öğleden sonra etkili olan sağanak sırasında yıldırım isabet etmesi sonucu Kızıllar, Ergenuşağı, Hortum ve Çürüklü mahallelerindeki ormanlık alanlarda yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine yangın çıkan bölgelere Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangınları söndürebilmek için çalışmalarını sürdürüyor.