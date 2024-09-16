Kozan'daki Yangın Mağdurlarına Psiko-Sosyal Destek

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(ADANA) - Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı personeli ile Derman Ekipleri, Kozan'da meydana gelen yangında etkilenen vatandaşlara psiko-sosyal destek verdi.

29 Temmuz 2024 tarihinde Adana'nın Kozan İlçesine bağlı Köseli mahallesinde meydana gelen orman yangınından etkilenen vatandaşlar için gerekli yönlendirmeler yapmak ve psiko-sosyal destek sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı personeli ile Derman Ekipleri tarafından saha çalışması gerçekleştirdi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nda görev alan 2 sosyal hizmet uzmanı ve 2 psikologdan oluşan psiko-sosyal destek ekibi ile Kozan Derman ekibinde görev alan 2 personel, Köseli Mahallesi'nde ev ziyaretlerinde bulundu. Saha çalışmasında; 1'i engelli 46 erkek, 42'si kadın ve 2 çocuk olmak üzere toplamda 90 kişi ile görüşme yapıldı.

Saha çalışmasında, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın sağlamış olduğu hizmetler konusunda vatandaşlara bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı.