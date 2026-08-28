Çukurova Belediye Başkanı Kozay: "30 Ağustos, bağımsızlık tutkusunun zafere dönüştüğü gündür" - Son Dakika
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Çukurova Belediye Başkanı Kozay: "30 Ağustos, bağımsızlık tutkusunun zafere dönüştüğü gündür"

Çukurova Belediye Başkanı Kozay: "30 Ağustos, bağımsızlık tutkusunun zafere dönüştüğü gündür"
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Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Büyük Taarruz'un zaferle sonuçlanmasının Cumhuriyet'e giden yolun en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti.

(ADANA) - Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, "30 Ağustos, bağımsızlık tutkusunun zafere dönüştüğü, milletimizin kendi geleceğine sahip çıktığı tarihi bir gündür" dedi.

Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Büyük Taarruz'un zaferle sonuçlanmasının yalnızca askeri bir başarı olmadığını, aynı zamanda Cumhuriyet'e giden yolun en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu ifade etti.

Kozay, 30 Ağustos'un Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlükten asla vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya gösterdiğini vurgulayarak, "104 yıl önce yokluklar ve imkansızlıklar içerisinde verilen büyük mücadele, inancın, kararlılığın ve vatan sevgisinin neleri başarabileceğinin en güçlü göstergesidir" dedi.

"CUMHURİYETİMİZİN DEĞERLERİNE SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Kozay, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"30 Ağustos, bağımsızlık tutkusunun zafere dönüştüğü, milletimizin kendi geleceğine sahip çıktığı tarihi bir gündür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan Büyük Zafer, milletimizin birlik olduğunda aşamayacağı hiçbir engel olmadığını tüm dünyaya göstermiştir. Bizlere düşen en önemli sorumluluk; bu büyük mücadelenin hangi şartlarda kazanıldığını unutmamak, Cumhuriyetimize ve onun temel değerlerine sahip çıkmak, birlik ve beraberliğimizi her koşulda korumaktır. Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyet'i, demokrasi, özgürlük ve çağdaşlık değerleriyle geleceğe taşımak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Aziz milletimizin ve tüm hemşehrilerimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yürekten kutluyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çukurova Belediye Başkanı Kozay: '30 Ağustos, bağımsızlık tutkusunun zafere dönüştüğü gündür' - Son Dakika

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