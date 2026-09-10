Kozinoğlu soruşturmasında gazeteci Günday ve kameraman Tiftikçi adli kontrolle serbest

(İSTANBUL) - Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında gözaltına alınan gazeteci Selahattin Günday ve kameraman İdris Tiftikçi'nin de aralarında bulunduğu 7 kişi, Silivri Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2011 yılında cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 8 şüphelinin hakimlik işlemleri tamamlandı.

Gazeteci Selahattin Günday ve kameraman İdris Tiftikçi'nin de aralarında bulunduğu 7 kişi adli kontrolle serbest bırakılırken, o dönemde jandarma er olarak görev yapan bir kişi tutuklandı.