Batman'ın Kozluk Devlet Hastanesi'ne atanan üroloji uzmanı Dr. Emre Pehlevan hasta kabulüne başladı.
Kozluk Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Fırat Güneş, yaptığı açıklamada, üroloji polikliniğinin hizmete alınmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.
Güneş, "Uzman doktorumuz Dr. Emre Pehlevan'ın göreve başlamasıyla birlikte hastanemizde üroloji alanında tanı ve tedavi hizmetleri verilmeye başlanmıştır. Kozluk halkına en iyi sağlık hizmetlerini sunmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Kozluk Hastanesi'nde Üroloji Hizmeti Başladı - Son Dakika
