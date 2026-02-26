Kozluk Hastanesi'nde Üroloji Hizmeti Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kozluk Hastanesi'nde Üroloji Hizmeti Başladı

Kozluk Hastanesi\'nde Üroloji Hizmeti Başladı
26.02.2026 14:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üroloji uzmanı Dr. Emre Pehlevan, Kozluk Devlet Hastanesi'nde hasta kabulüne başladı.

Batman'ın Kozluk Devlet Hastanesi'ne atanan üroloji uzmanı Dr. Emre Pehlevan hasta kabulüne başladı.

Kozluk Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Fırat Güneş, yaptığı açıklamada, üroloji polikliniğinin hizmete alınmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

Güneş, "Uzman doktorumuz Dr. Emre Pehlevan'ın göreve başlamasıyla birlikte hastanemizde üroloji alanında tanı ve tedavi hizmetleri verilmeye başlanmıştır. Kozluk halkına en iyi sağlık hizmetlerini sunmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Yerel Haberler, Fırat Güneş, Hastane, Kozluk, Batman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kozluk Hastanesi'nde Üroloji Hizmeti Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10 milyon TL’lik kaçak bitkisel macun ele geçirildi 10 milyon TL'lik kaçak bitkisel macun ele geçirildi
Yeni cevherler burada çıkacak Sakarya’ya 10 spor sahası birden Yeni cevherler burada çıkacak! Sakarya'ya 10 spor sahası birden
Epstein soruşturmasında gizli depodan çıkanlar şok etti Epstein soruşturmasında gizli depodan çıkanlar şok etti
İftara dakikalar kala feci kaza Ölü ve yaralılar var İftara dakikalar kala feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Erdoğan, açılan formayı görünce konuşmasını böyle kesti Erdoğan, açılan formayı görünce konuşmasını böyle kesti
Bu yılda da tekrarlandı Ezan sesi Old Trafford’da yükseldi Bu yılda da tekrarlandı! Ezan sesi Old Trafford'da yükseldi

14:36
Boş kaleye gol atamayınca kendi takım arkadaşlarından dayak yedi
Boş kaleye gol atamayınca kendi takım arkadaşlarından dayak yedi
14:17
Güzelliğiyle büyüleyen taraftarın kim olduğu ortaya çıktı
Güzelliğiyle büyüleyen taraftarın kim olduğu ortaya çıktı
13:56
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor Çocuğunu hastanede çocuk özlemi çeken adama verdi
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Çocuğunu hastanede çocuk özlemi çeken adama verdi
13:28
Dünya bu görüntüleri konuşuyor Dikkat çeken İstanbul detayı
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Dikkat çeken İstanbul detayı
13:18
AYM Başkanı Özkaya’dan kritik HDP ve Selahattin Demirtaş açıklaması
AYM Başkanı Özkaya'dan kritik HDP ve Selahattin Demirtaş açıklaması
13:16
Bakan Gürlek ilk kez açıkladı Adnan Oktar’la ilgili çarpıcı detay
Bakan Gürlek ilk kez açıkladı! Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı detay
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 14:47:30. #.0.5#
SON DAKİKA: Kozluk Hastanesi'nde Üroloji Hizmeti Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.