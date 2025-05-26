Kozluk'ta Gelincik ve Papatya Cümbüşü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kozluk'ta Gelincik ve Papatya Cümbüşü

26.05.2025 18:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'ın Kozluk ilçesi, kırmızı gelincik ve beyaz papatyalarla görsel şölene dönüştü.

Batman'da gelincik ve papatyalar cümbüşü oluşturdu

BATMAN - Batman'ın Kozluk ilçesinde açan kırmızı gelincikler ve beyaz papatyalar, dağları kırmızı beyaza bürüyerek görsel şölen oluşturdu.

Kozluk ilçesi, ilkbaharın gelişiyle adeta renk cümbüşüne sahne oluyor. Özellikle Nisan ve Mayıs aylarında açan gelincik ve papatya çiçekleri, ilçe genelindeki tarla ve dağ eteklerini kırmızı ve beyaz renklerle donatarak kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Kozluk'a bağlı köylerde ve kırsal alanlarda görülen bu doğal güzellik, hem bölge halkının hem de fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Gelinciklerin canlı kırmızı tonları ile papatyaların beyaz rengi, yeşil doğayla bütünleşerek eşsiz bir manzara sunuyor.

Doğa tutkunları, bu görsel şöleni kaçırmamak için bölgeye akın ederken, birçok kişi cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle bu anları ölümsüzleştiriyor. Özellikle sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntüler, Kozluk'un doğal güzelliklerini daha geniş kitlelere ulaştırıyor.

Her yıl bu mevsimi dört gözle beklediklerini belirten bölge sakinlerinden Nazmi Atalay, "Her yıl bu mevsimi dört gözle bekliyoruz. Bu çiçekler sadece doğayı değil, bizim ruhumuzu da renklendiriyor. Açan gelincikler dağları kırmızıya büründürürken papatyalarla birleşen bu kırmızılık adeta dağları kırmızı beyaza boyamış gibi al bayrağımızın rengiyle süslüyor." dedi.

Doğaseverlerden Ali Osman Gürgan ise Kozluk ve Sason ilçeleri arasındaki dağların kırmızı beyaza büründüğünü söyledi.

Vatandaşları bu doğal güzelliklerin korunması ve çiçeklere zarar vermemeleri konusunda uyarıda bulunan Gürgan, "Her taraf kırmızı beyaz, Sason ve Kozluk arasındaki bu bölge harika manzaralar oluşturuyor. lütfen bunları koruyalım" ifadelerini kullandı.

Bu kısa süreli doğa şöleni, bölgeye hem turistik hem de kültürel bir değer katarken, Sason ve Kozluk'un saklı kalan güzelliklerini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Kaynak: İHA

Güzellik, Kültür, Kozluk, Batman, Güncel, Turizm, Sanat, Çevre, Şölen, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kozluk'ta Gelincik ve Papatya Cümbüşü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçeli futbolcu Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarını izlerken yakalandı Fenerbahçeli futbolcu Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarını izlerken yakalandı
13 yaşındaki çocuk iple boğulmuş halde ölü bulundu 13 yaşındaki çocuk iple boğulmuş halde ölü bulundu
Kerem ve Orkun’a kupa maçında büyük şok Kerem ve Orkun'a kupa maçında büyük şok
Dries Mertens, Galatasaray taraftarına ağlayarak veda etti Dries Mertens, Galatasaray taraftarına ağlayarak veda etti
Fenerbahçe’den Galatasaray’a şampiyonluk göndermesi Fenerbahçe'den Galatasaray'a şampiyonluk göndermesi
Fenerbahçe’nin şampiyonluğu Bağdat Caddesi’ni bayram yerine çevirdi Fenerbahçe'nin şampiyonluğu Bağdat Caddesi'ni bayram yerine çevirdi
Okan Buruk ve futbolculardan Osimhen’e çağrı Okan Buruk ve futbolculardan Osimhen'e çağrı
MİT Başkanı Kalın’dan tarihi mesaj: Türkiye artık akışı izleyen değil, yön veren ülke MİT Başkanı Kalın'dan tarihi mesaj: Türkiye artık akışı izleyen değil, yön veren ülke
Süper Lig’in son hafta programı açıklandı Süper Lig'in son hafta programı açıklandı
Victor Osimhen’den herkesin beklediği transfer cevabı Victor Osimhen'den herkesin beklediği transfer cevabı
Düğün salonunda taş kemer devrildi: Doktor öldü, eşi ağır yaralandı Düğün salonunda taş kemer devrildi: Doktor öldü, eşi ağır yaralandı

19:51
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya lideri Putin ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya lideri Putin ile görüştü
18:50
Narin Güran cinayetinde verilen cezalar onandı
Narin Güran cinayetinde verilen cezalar onandı
18:45
Tiryakileri üzecek haber Bir sigara grubuna daha zam geldi
Tiryakileri üzecek haber! Bir sigara grubuna daha zam geldi
18:08
Erdoğan’ın, “Adaylık derdim yok“ sözleriyle ilgili AK Parti Sözcüsü Çelik’ten açıklama
Erdoğan'ın, "Adaylık derdim yok" sözleriyle ilgili AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklama
17:14
Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Zehra Kınık Demir’e 4 yıl 2 ay hapis cezası
Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık Demir'e 4 yıl 2 ay hapis cezası
07:59
İstanbul’da trafik kilit Yoğunluk yüzde 80’i aştı
İstanbul'da trafik kilit! Yoğunluk yüzde 80'i aştı
07:16
Davutoğlu: AK Parti beni kaybetmeseydi, yüzde 60’larda iktidarda olurdu
Davutoğlu: AK Parti beni kaybetmeseydi, yüzde 60'larda iktidarda olurdu
05:01
İsrail bu kez çocukları hedef aldı En az 20 kişi hayatını kaybetti
İsrail bu kez çocukları hedef aldı! En az 20 kişi hayatını kaybetti
03:00
Kendisini 7 yıl önce dolandıran şahsı dolmuşta yakalayıp tekme tokat dövdü
Kendisini 7 yıl önce dolandıran şahsı dolmuşta yakalayıp tekme tokat dövdü
02:49
Antalya’da falezlerden düşen adam hayatını kaybetti
Antalya'da falezlerden düşen adam hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2025 20:06:36. #7.13#
SON DAKİKA: Kozluk'ta Gelincik ve Papatya Cümbüşü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.