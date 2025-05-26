Kozluk'ta Gelincik ve Papatya Cümbüşü

Batman'da gelincik ve papatyalar cümbüşü oluşturdu

BATMAN - Batman'ın Kozluk ilçesinde açan kırmızı gelincikler ve beyaz papatyalar, dağları kırmızı beyaza bürüyerek görsel şölen oluşturdu.

Kozluk ilçesi, ilkbaharın gelişiyle adeta renk cümbüşüne sahne oluyor. Özellikle Nisan ve Mayıs aylarında açan gelincik ve papatya çiçekleri, ilçe genelindeki tarla ve dağ eteklerini kırmızı ve beyaz renklerle donatarak kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Kozluk'a bağlı köylerde ve kırsal alanlarda görülen bu doğal güzellik, hem bölge halkının hem de fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Gelinciklerin canlı kırmızı tonları ile papatyaların beyaz rengi, yeşil doğayla bütünleşerek eşsiz bir manzara sunuyor.

Doğa tutkunları, bu görsel şöleni kaçırmamak için bölgeye akın ederken, birçok kişi cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle bu anları ölümsüzleştiriyor. Özellikle sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntüler, Kozluk'un doğal güzelliklerini daha geniş kitlelere ulaştırıyor.

Her yıl bu mevsimi dört gözle beklediklerini belirten bölge sakinlerinden Nazmi Atalay, "Her yıl bu mevsimi dört gözle bekliyoruz. Bu çiçekler sadece doğayı değil, bizim ruhumuzu da renklendiriyor. Açan gelincikler dağları kırmızıya büründürürken papatyalarla birleşen bu kırmızılık adeta dağları kırmızı beyaza boyamış gibi al bayrağımızın rengiyle süslüyor." dedi.

Doğaseverlerden Ali Osman Gürgan ise Kozluk ve Sason ilçeleri arasındaki dağların kırmızı beyaza büründüğünü söyledi.

Vatandaşları bu doğal güzelliklerin korunması ve çiçeklere zarar vermemeleri konusunda uyarıda bulunan Gürgan, "Her taraf kırmızı beyaz, Sason ve Kozluk arasındaki bu bölge harika manzaralar oluşturuyor. lütfen bunları koruyalım" ifadelerini kullandı.

Bu kısa süreli doğa şöleni, bölgeye hem turistik hem de kültürel bir değer katarken, Sason ve Kozluk'un saklı kalan güzelliklerini bir kez daha gözler önüne seriyor.