Kozluk'ta Kamyon Yangını
Batman'ın Kozluk ilçesinde bir kamyonun motor bölümünde yangın çıktı, itfaiye söndürdü.
Batman'ın Kozluk ilçesinde bir kamyonun motor bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İlçeye bağlı Çayönü Köyü mevkisinde Mehmet Aygün (34) idaresindeki 06 FP 6255 plakalı kamyon seyir halindeyken motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı.
Aracı yol kenarına çeken şoför durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kaynak: AA
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