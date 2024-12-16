Kozmetik Kongresi Antalya'da Başladı - Son Dakika
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Kozmetik Kongresi Antalya'da Başladı

8. Uluslararası Kozmetik Kongresi, Antalya'da 1000'den fazla uzmanı bir araya getiriyor.

16.12.2024 18:18
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Kozmetik Üreticileri ve Araştırma Derneğince (KÜAD) organize edilen 8. Uluslararası Kozmetik Kongresi, yerli ve yabancı sektör profesyonellerini Antalya'da buluşturdu.

Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen kongreye, 6 ülkeden ve Türkiye'den kozmetik alanında uzman yaklaşık 1000 kişi katıldı.

KÜAD ve Kongre Başkanı Fuat Arslan, AA muhabirine, her yıl kongreye katılımın arttığını söyledi.

Kongrenin sektör açısından önemli bir buluşma adresi haline geldiğini belirten Arslan, "Kozmetik sektörü her yıl önemli ölçüde büyüme kaydediyor, buna paralel kongremiz de büyüyor. Sektörde dünya çapında ses getiren bir kongre haline geldi." dedi.

Kongrenin bu yılki ana temasının biyoteknoloji olduğunu ve bu alandaki gelişmeleri değerlendireceklerini anlatan Arslan, şöyle konuştu:

"Uluslararası alanda rekabet gittikçe zorlaşıyor. Yenilikçi teknolojileri yakalayarak ve uluslararası arenaya entegre olarak rekabet gücümüzü artırmamız gerekiyor. Kozmetiğin dünya pazarında payı büyük. Türkiye olarak bizim bu paydaki oranımızı artırmamız gerekiyor. Bunun için fiyat, kalite, inovasyon anlamında güçlü ürünler üretmek gibi zorunluluğumuz var. Kongrede firmalarımız hem en güncel mevzuatlara hakim oluyorlar hem son güncel trendleri takip ediyor."

Arslan, kongrenin üreticilerin gelecek yılı planlamaları açısından da önemli katkılar sunduğunu bildirdi.

KÜAD tarafından organize edilen 8. Uluslararası Kozmetik Kongresi 18 Aralık'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA

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