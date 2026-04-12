KPSS 2026 Takvimi Açıklandı: Başvuru, Sınav ve Sonuç Tarihleri Belli Oldu
KPSS 2026 Takvimi Açıklandı: Başvuru, Sınav ve Sonuç Tarihleri Belli Oldu

12.04.2026 11:09
ÖSYM, 2026 KPSS takvimini açıkladı. Başvuru tarihleri 1 Temmuz'da başlayıp 13 Temmuz'da sona erecek. Sınavlar, lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyinde yapılacak. Adaylar, süreci dikkatli bir şekilde takip etmeli.

KPSS 2026 sürecine ilişkin tüm detaylar ÖSYM tarafından yayımlanan resmi takvimle netleşti. Başvuru tarihleri, sınav günleri ve sonuç açıklama takvimi adayların gündemine oturdu. KPSS B grubu kapsamında Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumları için başvurular 1 Temmuz 2026'da başlayacak ve 13 Temmuz 2026'ya kadar devam edecek. Başvurular ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılacak ve geç başvuru tarihleri ayrıca ilan edilecek.

KPSS 2026 sınav tarihleri lisans düzeyinde üç ayrı oturum halinde uygulanacak. Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı 6 Eylül 2026'da, Alan Bilgisi 1. gün sınavı 12 Eylül 2026'da ve Alan Bilgisi 2. gün sınavı 13 Eylül 2026'da yapılacak. Bu oturumlar, kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar için kritik önem taşıyor. Sınav sonuçları 7 Ekim 2026'da açıklanacak ve adaylar ÖSYM sistemi üzerinden puanlarını görüntüleyebilecek.

Ön lisans mezunları için KPSS sınavı 4 Ekim 2026'da gerçekleştirilecek. Başvurular 29 Temmuz - 10 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak ve sonuçlar 30 Ekim 2026'da açıklanacak. Ortaöğretim mezunları için KPSS sınavı ise 25 Ekim 2026'da düzenlenecek. Başvurular 27 Ağustos - 8 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak ve sonuçlar 19 Kasım 2026'da duyurulacak. Bu sınavlar, farklı eğitim seviyelerinden adayların kamuya giriş için önemli fırsatlar sunuyor.

KPSS 2026 süreci, adayların planlama yapmasını kolaylaştıracak şekilde geniş bir takvime yayılıyor. Başvuru sürecinde adayların kişisel bilgilerini doğru girmesi, sınav merkezlerini dikkatle seçmesi ve başvuru ücretlerini zamanında yatırması gerekiyor. Sınav giriş belgeleri ÖSYM sistemi üzerinden yayımlanacak ve KPSS puanı, kamu alımlarında temel kriter olmaya devam edecek. Adayların sınav sürecini yakından takip etmesi büyük önem taşıyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Güncel, ÖSYM, KPSS, Son Dakika

