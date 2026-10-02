KPSS ön lisans adayları için nüfus müdürlükleri 4 Ekim Pazar randevusuz açık olacak

KPSS ön lisans adayları için nüfus müdürlükleri 4 Ekim Pazar randevusuz açık olacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
2026-KPSS ön lisans oturumu nedeniyle belirlenen nüfus müdürlükleri 4 Ekim Pazar günü açık olacak. Sınav günü bu müdürlüklerde işlemler randevusuz yapılabilecek, açık müdürlüklerin listesine ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.
Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (2026-KPSS) ön lisans oturumu dolayısıyla belirlenen nüfus müdürlükleri 4 Ekim Pazar günü açık olacak.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sınav günü açık olacak nüfus müdürlüklerinde işlemlerin randevusuz gerçekleştirileceği belirtildi.
Sınava girecek adaylara başarı dilenen açıklamada, açık olacak nüfus müdürlüklerinin listesine ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabileceği bildirildi.
Kaynak: AA
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