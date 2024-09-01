KPSS Ön Lisans Sınavı Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
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KPSS Ön Lisans Sınavı Sonuçları Açıklandı

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ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS Ön Lisans Sınavı sona erdi. Sınava giren adaylar ve veliler, kamuda personel alımının kısıtlanmasına tepki gösterdi. Sınav sonuçları 20 Eylül'de açıklanacak. Adaylar ve veliler, çocuklarının geleceği konusunda endişeli. Gençlerin umudu tükenmiş durumda.

01.09.2024 13:42
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HABER: ZEYNEP BOZUKLU/ KAMERA: TUNAHAN GÜLER

(ANKARA) - ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS Ön Lisans Sınavı sona erdi. Saat 12.15'te biten sınavda adaylara 120 soru soruldu. Sınava giren adaylar ve onları bekleyen velileri, kamuda personel alımının kısıtlanmasına tepki gösterdi. Bir öğrenci, ANKA Haber Ajansı'na, "Benim artık hiçbir şeye umudum yok. Zaten artık çoğu kişi işsiz kaldı. Gençler bitti artık. Ölüyoruz, tükendik" dedi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans uygulaması sona erdi. 81 il ve Lefkoşa'da uygulanan sınavın sonuçları 20 Eylül'de açıklanacak.

Öte yandan, bu yıl tasarruf tedbirleri kapsamında kamuda sadece emekli olanların yerine personel alınacağı açıklamasına ise tepkiler devam ediyor. Konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na konuşan sınav adayları ve veliler, şunları söyledi:

"Eğer kamuda personel alımı kısıtlanırsa çocuklarımızın hakkını yemiş olurlar"

Sınava giren çocuğunu bekleyen bir anne, "Kimse emekli olmadığı için umudumuz yok, çocuklarımızın önü kapalı. İnşallah çocuklarımız emeklerinin karşılığını alır. Çünkü bugün 70 yaşındaki insan memurluk yapıyor. Eğer kamuda personel alımı kısıtlanırsa çocuklarımızın hakkını yemiş olurlar" dedi.

Sınavdan çıkan bir aday, "Benim artık hiçbir şeye umudum yok. Çünkü soruları o kadar zorluyorlar ki çok büyük sıkıntı yaşıyoruz. Zaten artık çoğu kişi işsiz kaldı. Gençler bitti artık. Ölüyoruz, tükendik" diye konuştu.

"Umutları boşa çıkacaksa neden geldik sınava"

Ferhat Güneş isimli bir veli şunları söyledi:

"Kızım kaç sene okudu. Umutları boşa çıkacaksa neden geldik sınava? Biz sırf onu okutmak için emek veriyoruz. Ama kamuda personel kısıtlaması olursa biz çocuğumuzu boşa okutmuşuz demektir. Çocukların emekleri de boşa gidiyor."

"Allah sonumuzu hayır etsin"

Başka bir veli, "Her şey berbat. Gelecek kaygısı herkeste var. Allah sonumuzu hayır etsin" ifadelerini kullandı.

Sınavdan çıkan bir başka öğrenci ise, "Şu anki gençlerin umudu yok. Ne kadar çalışsak da boşa gidiyor" dedi.

Kaynak: ANKA

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