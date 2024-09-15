KPSS Ortaöğretim Sınavı Başladı - Son Dakika
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KPSS Ortaöğretim Sınavı Başladı

1.8 milyon adayın katıldığı KPSS Ortaöğretim Sınavı, 10.15'te başladı. Sonuçlar 4 Ekim 2024'te.

15.09.2024 12:03
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(ANKARA) - 2024- KPSS Ortaöğretim Sınavı saat 10.15'te başladı. 1 milyon 864 bin 867 adayın başvurduğu sınavda, adaylara 120 soru için 130 dakika süre tanındı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) tarafından düzenlenen KPSS-Ortaöğretim Sınavı Türkiye'de 81 il ve bazı ilçe merkezleri ile KKTC'de Lefkoşa'da gerçekleştiriliyor. 1 milyon 864 bin 867 adayın başvurduğu sınav, saat 10.15'te başladı. Sınavda adaylara genel yetenek ve genel kültür testleri uygulanıyor. Adaylara 120 soru için 130 dakika süre tanındı.

Sınavda, 260 bin 94 personel görev yapıyor.

Sınav sonuçları 4 Ekim 2024 Cuma günü açıklanacak. Adaylar, sınavın ardından KPSS ortaöğretim sınav kitapçıkları görüntüleme ekranında sınav oturumlarının kitapçıklarına ve cevaplarına ulaşabilecek.

Kaynak: ANKA

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