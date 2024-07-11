KPSS Tercih İşlemleri Başladı - Son Dakika
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KPSS Tercih İşlemleri Başladı

ÖSYM, KPSS ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak için tercihlerin alınmaya başlandığını duyurdu. Tercih işlemleri, 18 Temmuz saat 23.59'a kadar ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden bireysel olarak gerçekleştirilebilecek.

11.07.2024 11:23
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak için adaylardan tercihlerini almaya başladı.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca yerleştirme yapılacak.

Bugün başlayan tercih işlemleri 18 Temmuz saat 23.59'da sona erecek.

Tercih işlemleri, KPSS-2024/1 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden vatandaşlık numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılabilecek.

Kaynak: AA

Ösym, KPSS, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KPSS Tercih İşlemleri Başladı - Son Dakika

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