KPSS ve DHBT Sınav Tarihleri Açıklandı

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(ANKARA) - ÖSYM, Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) 1 Eylül'de ve Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi'nin (DHBT) ise 22 Eylül'de yapılacağını duyurdu.

ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yaptığı duyuruya göre, KPSS sınavı 1 Eylül'de, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacağı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi sınavı da 22 Eylül'de yapılacak. KPSS başvuruları 13 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. DHBT'nin başvuruları ise 9-15 Ağustos tarihlerinde alınacak. DHBT'ye ön lisans düzeyinde başvuracak adayların da 1 Eylül'de yapılacak olan KPSS Ön Lisans Sınavı'na başvurarak sınava girmeleri gerektiği belirtildi.

Adaylar başvurularını ÖSYM'nin kendi adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.