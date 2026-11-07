Krakov'un Ana Meydanı'nda saldırgan 5 kişiyi öldürdü, 10'dan fazlasını yaraladı - Son Dakika
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Krakov'un Ana Meydanı'nda saldırgan 5 kişiyi öldürdü, 10'dan fazlasını yaraladı

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Krakov'un Ana Meydanı'na aracıyla giren saldırgan çevredekilere ateş açtı; 5 kişi öldü, 10'dan fazla kişi yaralandı. Saldırgan polis tarafından vurulup hastaneye kaldırılırken yetkililer bölge sakinleri ve turistleri Ana Meydan'a gelmemeleri için uyardı.

Polonya'nın Krakov kentinin merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 10'dan fazla kişi yaralandı.

Polonya basınında yer alan haberlere göre, yerel saatle 15.00 sıralarında Krakov'un merkezindeki Ana Meydan'a aracıyla giren saldırgan araçtan çevredekilere ateş açtı.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, bir ambulans helikopter de bölgeye iniş yaptı.

Malopolska Polisinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 10'dan fazla kişinin yaralandığı belirtildi.

Saldırganın polis ekiplerince vurulduğu ve hastaneye nakledildiği aktarılan açıklamada, güvenlik güçlerinin olay yerinde çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Yetkililer, bölge sakinleri ve turistlere Ana Meydan'a gelmemeleri, çevrede bulunanlara güvenli bir yere geçmeleri çağrısında bulundu.

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, X hesabından yaptığı paylaşımda, Krakov şehir merkezinde yaşanan olaylara ilişkin haberleri büyük endişeyle karşıladığını belirterek, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralılara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Nawrocki, olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını beklediğini vurguladı.

Kaynak: AA
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