Kral 2. Abdullah Fıtık Ameliyatı Geçirdi

Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın başarılı bir fıtık ameliyatı geçirdiği açıklandı.
Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamada, 2. Abdullah'ın "cerrahi fıtık ameliyatı" geçirdiği kaydedildi.
Açıklamada ameliyatın başarılı bir şekilde tamamlandığı aktarıldı.
Ürdün Kralı'nın ameliyatın ardından operasyon geçirdiği Amman'daki El-Hüseyin Tıp Merkezi adlı hastaneden ayrıldığı ve çarşamba günü günlük iş programına döneceği belirtildi.
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