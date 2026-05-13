Kral 3. Charles'tan Parlamento Açılışı

13.05.2026 15:33
Kral 3. Charles, uluslararası istikrarsızlığın İngiltere'yi tehdit ettiğini vurguladı.

İngiltere Parlamentosu'nda yeni yasama döneminin açılışını yapan Kral 3. Charles, dünyada artan istikrarsızlık ve tehlikelerin İngiltere'yi tehdit ettiğini belirtti.

İngiltere Kralı 3. Charles, yeni yasama yılının açılışını parlamentonun üst kanadı olan Lordlar Kamarası'ndaki oturumda yaptı.

Halk oyuyla Avam Kamarasına seçilen milletvekilleri ve kabine üyelerinin ayakta dinlediği konuşmada Kral Charles, "Artarak tehlikeli ve istikrarsız hale gelen dünya, İngiltere'yi de tehdit ediyor. Orta Doğu'daki gerilim bunun son örneği. Milletimizin enerjisi, savunması, ekonomik güvenliğinin her bir zerresi sınavdan geçiyor." diye konuştu.

Hükümetin daha güvenli ve adil bir ülke için gerekeni yapacağını ifade eden Kral Charles, hükümetin acil önlemler alarak tüm toplulukları daha güvenli hale getireceğini savundu.

Kral Charles, İngiltere'nin ekonomik güvenliğinin tüm ülkedeki yaşam standartlarını yükseltmeye bağlı olduğunun altını çizerek, "Bakanlarım istikrarı sağlamak ve hayat pahalılığını kontrol altına almak için gerekli önlemleri alacak. Piyasayı şekillendirmek ve daha fazla yatırım çekmek için tüm kamu yatırımlarını kullanacaklar." dedi.

Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerin güçlendirileceğini de vurgulayan Kral 3. Charles, bu kapsamda bir yasa hazırlanacağını belirtti.

Emniyet, sağlık, eğitim ve yargı alanlarında yapılacak reformlara dikkati çeken Kral Charles, soyluluk ünvanlarının kaldırılmasını öngören bir yasa hazırlandığı bilgisini de paylaştı.

Kral Charles, hükümetin güvenlik için çalışmalarını sürdüreceğini belirterek, "Hükümetim, Orta Doğu'da uzun vadeli barış ve İsrail ile Filistin arasında iki devletli çözümü desteklemeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

