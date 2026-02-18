Kral Abdullah'dan Uluslararası Müdahale Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kral Abdullah'dan Uluslararası Müdahale Çağrısı

18.02.2026 22:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kral Abdullah, İsrail'in Batı Şeria'daki gerilimi artırmasını durdurmak için uluslararası müdahale istedi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da gerilimi tırmandırmasını durdurmak için uluslararası müdahale çağrısında bulundu.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Kral Abdullah, ülkesini ziyaret eden Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile başkent Amman'da bir araya geldi.

Görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğini ilerletme yollarının yanı sıra bölgesel gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Steinmeier ile görüşmesinde Ürdün ile Almanya arasındaki siyasi ilişkilerin oldukça güçlü olduğuna dikkati çeken Abdullah, bu ziyaretin de bölgesel gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunmalarına fırsat sunduğunu belirtti.

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da sürdürdüğü ihlallere dikkati çeken Abdullah, Tel Aviv yönetiminin Batı Şeria'da yeni alanlara el koyarak yasa dışı yerleşimleri genişletme yönünde çıkardığı kararları reddettiklerini yineledi.

İsrail'in Batı Şeria'daki gerilimi tırmandırmasının durdurulması için uluslararası müdahale talebinde bulunan Abdullah, işgal altındaki Kudüs'te hem Müslümanların hem de Hristiyanların kutsallarına yönelik ihlallerin oluşturduğu tehlikeye vurgu yaptı.

Gazze'deki ateşkesin uygulanması ve bölgeye daha fazla insani yardımın ulaştırılmasının önemine değinen Abdullah, Suriye'nin güvenlik, istikrar ve egemenliğini koruma yönünde sarf ettiği çabaların desteklenmesi çağrısı yaptı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Dış Politika, Batı Şeria, Diplomasi, Orta Doğu, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kral Abdullah'dan Uluslararası Müdahale Çağrısı - Son Dakika

Dünya diken üstünde Bu saldırı piyasalarda deprem etkisi yaratacak Dünya diken üstünde! Bu saldırı piyasalarda deprem etkisi yaratacak
Havada büyük panik Futbol takımını taşıyan uçak zorunlu iniş yaptı Havada büyük panik! Futbol takımını taşıyan uçak zorunlu iniş yaptı
Tarihte bir ilk 800 milyar avroluk savaş hazırlığı Tarihte bir ilk! 800 milyar avroluk savaş hazırlığı
Türkiye’de milyonları uykudan uyandıran bildirim Türkiye'de milyonları uykudan uyandıran bildirim
4. evre kanser hastasıydı Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı 4. evre kanser hastasıydı! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
Kenti ayağa kaldıran iddia Yarı çıplak sokakta gezdirdiler Kenti ayağa kaldıran iddia! Yarı çıplak sokakta gezdirdiler

23:39
1. Lig’in efsane kulübü, 3. Lig’e düşmeyle karşı karşıya Hem de sadece 500 bin euro borç yüzünden
1. Lig'in efsane kulübü, 3. Lig'e düşmeyle karşı karşıya! Hem de sadece 500 bin euro borç yüzünden
22:43
Üzen sonuç Karabağ’ın gücü Newcastle United’a yetmedi
Üzen sonuç! Karabağ'ın gücü Newcastle United'a yetmedi
21:49
ABD: İran’a saldırı için birçok gerekçe var
ABD: İran'a saldırı için birçok gerekçe var
21:41
Daha önce söylediklerini unutun Okan Buruk’tan Mourinho için şaşırtan açıklama
Daha önce söylediklerini unutun! Okan Buruk'tan Mourinho için şaşırtan açıklama
21:26
Eski eşini ve kuzenini öldürüp aynı silahla intihar etti
Eski eşini ve kuzenini öldürüp aynı silahla intihar etti
19:51
Türkiye’yi de yakından ilgilendiriyor Suriye’de DEAŞ’lı teröristler kamptan kaçtı
Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor! Suriye'de DEAŞ'lı teröristler kamptan kaçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 00:39:42. #7.11#
SON DAKİKA: Kral Abdullah'dan Uluslararası Müdahale Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.