Kral Abdullah ve Trump'tan Bölgesel Görüşme

02.03.2026 22:31
Kral Abdullah, Trump ile telefon görüşmesinde bölgedeki gerilimi azaltma ihtiyacını vurguladı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah ile ABD Başkanı Donald Trump bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kral Abdullah ile ABD Başkanı Trump'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamaya göre Kral Abdullah, bölgede istikrarın yeniden tesis edilmesi ve barışın sağlanmasına katkıda bulunacak kapsamlı ve sürdürülebilir bir gerilimi azaltma çabasına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Ürdün, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Bahreyn, Umman, Kuveyt, Suriye ve Irak, 3 gündür ABD-İsrail saldırılarına misilleme olarak İran tarafından hedef alınıyor.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, BAE ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını duyurdu.

Kaynak: AA

Kral Abdullah ve Trump'tan Bölgesel Görüşme
