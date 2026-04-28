Kral Charles: ABD-İngiltere ittifakı her zamankinden daha önemli

28.04.2026 23:29
ABD Kongresi'nde konuşan İngiltere Kralı 3. Charles, uluslararası sistemdeki belirsizliklerin arttığını ve iki ülke arasındaki ittifakın kritik önem taşıdığını vurguladı.

ABD ziyareti kapsamında Kongredeki ortak oturuma hitap eden İngiltere Kralı 3. Charles, uluslararası sistemde belirsizliklerin arttığını, ABD ile İngiltere arasındaki ittifakın her zamankinden daha önemli olduğunu belirtti. 1991'de Kraliçe 2. Elizabeth'in ardından Kongrede konuşan ikinci İngiliz hükümdarı olan Charles, dakikalarca ayakta alkışlandı.

Kral Charles, 'Büyük bir belirsizlik döneminin ortasındayız; Avrupa'dan Orta Doğu'ya uzanan çatışmaların yaşandığı bu dönemde, uluslararası toplum önünde muazzam zorluklar durmakta' dedi. İki ülke arasındaki ittifakın her zamankinden daha önemli olduğunu vurgulayan Charles, ABD'nin 250 yıl önceki bağımsızlık sürecine atıf yaparak demokratik olgunluk içinde işbirliğinin sürdüğünü anlattı.

1991'den daha tehlikeli bir dönemde yaşandığını belirten Kral Charles, 'Karşı karşıya olduğumuz zorluklar, tek bir ulusun tek başına üstesinden gelemeyeceği kadar büyüktür' ifadesini kullandı. İngiltere'nin NATO kapsamında savunma bütçesini artırdığını ve Batı ittifakına güçlü katkı sağladığını kaydetti.

Ukrayna'ya destek mesajı veren Charles, 'Adil ve kalıcı bir barışı sağlamak için Ukrayna'yı korumak amacıyla aynı sarsılmaz kararlılığa ihtiyaç vardır' dedi. Konuşmasını ABD'nin 250. kuruluş yılını tebrik ederek tamamlayan Kral Charles, eşi Kraliçe Camilla ile Kongre üyeleriyle tokalaşarak salondan ayrıldı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nükleer program tepkisi Trump, İran’ın hızlı barış teklifini yetersiz buldu Nükleer program tepkisi! Trump, İran'ın hızlı barış teklifini yetersiz buldu
İsrail ateşkes falan tanımıyor Lübnan saldırısında en az 14 kişi hayatını kaybetti İsrail ateşkes falan tanımıyor! Lübnan saldırısında en az 14 kişi hayatını kaybetti
Petrol devi satın alımı duyurdu 16,4 milyar dolarlık anlaşma Petrol devi satın alımı duyurdu! 16,4 milyar dolarlık anlaşma
Trump’ın İran’ın teklifine yanıtı piyasaları fena sarstı Trump'ın İran'ın teklifine yanıtı piyasaları fena sarstı
İstanbul Boğazı’nda facianın eşiğinden dönüldü İstanbul Boğazı'nda facianın eşiğinden dönüldü
“Kız meselesi” iddiası Otobüslerle gelip mekanı bastılar “Kız meselesi” iddiası! Otobüslerle gelip mekanı bastılar

23:44
Ederson iki farklı ihlalden PFDK’ye sevk edildi
Ederson iki farklı ihlalden PFDK'ye sevk edildi
22:32
ABD İran’dan 35 kuruluş ve kişi yaptırım listesine alındı
ABD İran'dan 35 kuruluş ve kişi yaptırım listesine alındı
21:38
Arif Kocabıyık, İYİ Parti’den CHP’ye geçti
Arif Kocabıyık, İYİ Parti'den CHP'ye geçti
21:24
Ukrayna’nın vurduğu petrol rafinerisindeki yangın devam ediyor
Ukrayna'nın vurduğu petrol rafinerisindeki yangın devam ediyor
20:41
Günlerdir süren krizin ardından madenciler polislere çiçek verdi
Günlerdir süren krizin ardından madenciler polislere çiçek verdi
20:40
Tatilde kalbi duran genç oyuncu Oktay Çubuk korkuttu
Tatilde kalbi duran genç oyuncu Oktay Çubuk korkuttu
