Kral Charles: ABD-İngiltere ittifakı her zamankinden daha önemli

ABD ziyareti kapsamında Kongredeki ortak oturuma hitap eden İngiltere Kralı 3. Charles, uluslararası sistemde belirsizliklerin arttığını, ABD ile İngiltere arasındaki ittifakın her zamankinden daha önemli olduğunu belirtti. 1991'de Kraliçe 2. Elizabeth'in ardından Kongrede konuşan ikinci İngiliz hükümdarı olan Charles, dakikalarca ayakta alkışlandı.

Kral Charles, 'Büyük bir belirsizlik döneminin ortasındayız; Avrupa'dan Orta Doğu'ya uzanan çatışmaların yaşandığı bu dönemde, uluslararası toplum önünde muazzam zorluklar durmakta' dedi. İki ülke arasındaki ittifakın her zamankinden daha önemli olduğunu vurgulayan Charles, ABD'nin 250 yıl önceki bağımsızlık sürecine atıf yaparak demokratik olgunluk içinde işbirliğinin sürdüğünü anlattı.

1991'den daha tehlikeli bir dönemde yaşandığını belirten Kral Charles, 'Karşı karşıya olduğumuz zorluklar, tek bir ulusun tek başına üstesinden gelemeyeceği kadar büyüktür' ifadesini kullandı. İngiltere'nin NATO kapsamında savunma bütçesini artırdığını ve Batı ittifakına güçlü katkı sağladığını kaydetti.

Ukrayna'ya destek mesajı veren Charles, 'Adil ve kalıcı bir barışı sağlamak için Ukrayna'yı korumak amacıyla aynı sarsılmaz kararlılığa ihtiyaç vardır' dedi. Konuşmasını ABD'nin 250. kuruluş yılını tebrik ederek tamamlayan Kral Charles, eşi Kraliçe Camilla ile Kongre üyeleriyle tokalaşarak salondan ayrıldı.