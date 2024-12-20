Kral Charles, Lord Mandelson'u Büyükelçi Atadı

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İngiltere Kralı 3. Charles, eski bakan ve eski Avrupa Birliği (AB) Ticaret Komiseri Lord Peter Mandelson'u (Lord Mandelson) İngiltere'nin Washington Büyükelçisi olarak atadı.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, Mart 2020'den bu yana İngiltere'nin Washington Büyükelçisi olarak görev yapan Karen Pierce'ın yerine yeni büyükelçi atandı.

Başbakan Keir Starmer ve Dışişleri Bakanı David Lammy'nin tavsiyesiyle Kral Charles, eski bakan ve eski AB Ticaret Komiseri Lord Mandelson'u İngiltere'nin Washington Büyükelçisi olarak atadı.

Lord Mandelson'un görevine 2025'in başında başlayacağı ifade edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Starmer, "ABD bizim en önemli müttefiklerimizden biri ve yeni bir döneme girdiğimiz bu zamanda Peter, rakipsiz tecrübesini ilişkilerimizi daha da güçlendirmek için kullanacak." ifadesini kullandı.

Starmer, İngiltere'nin Washington Büyükelçiliğini yapan ilk kadın olan Pierce'a da teşekkür etti.

Lammy de Lord Mandelson'un özellikle ekonomik büyüme ve güvenlik konularında ABD ile ittifakın geliştirileceği yeni dönemde göreve başlayacağına işaret etti.

Lord Mandelson da büyükelçilik görevinin kendisi için gurur verici olduğunu kaydetti.