Kral Charles'tan Trump'a Tarih Dersi: 'Fransızca Konuşuyor Olurdunuz'
Kral Charles'tan Trump'a Tarih Dersi: 'Fransızca Konuşuyor Olurdunuz'

29.04.2026 10:42
İngiltere Kralı III. Charles, Beyaz Saray ziyaretinde Başkan Trump'a esprili yanıtlarla tarih dersi verdi. Trump'ın 'Avrupalılar Almanca konuşurdu' sözüne karşılık, 'İngilizler olmasaydı Amerikalılar Fransızca konuşurdu' dedi.

İngiltere Kralı III. Charles, Beyaz Saray'daki resmi yemekte Başkan Trump'a esprili yanıtlar verdi. Trump'ın 'ABD olmasaydı Avrupalılar Almanca konuşurdu' sözüne karşılık, 'İngilizler olmasaydı Amerikalılar Fransızca konuşurdu' diyerek alkış topladı. Kral ayrıca Trump'ın Beyaz Saray'daki tadilat projesine atıfta bulunarak, 1814'te İngiliz askerlerinin Beyaz Saray'ı ateşe verdiğini hatırlattı.

Trump ise Charles'ın Kongre konuşmasını överek, 'Demokratları ayağa kaldırmayı başardı, ben bunu hiç başaramadım' dedi. Kral, Kongre konuşmasında ABD-İngiltere ilişkilerine vurgu yaparak, 'Her konuda aynıyız, sadece farklı diller konuşuyoruz' diye şakalaştı. Ayrıca Ukrayna'ya destek çağrısında bulunarak, NATO'nun 5. maddesinin önemine değindi.

Charles, Trump'a II. Dünya Savaşı'ndan kalma HMS Trump denizaltısının çanını hediye ederek, 'Eğer bize ulaşmanız gerekirse, sadece bir çan çalmanız yeterli' dedi.

Son Dakika Güncel Kral Charles'tan Trump'a Tarih Dersi: 'Fransızca Konuşuyor Olurdunuz' - Son Dakika

SON DAKİKA: Kral Charles'tan Trump'a Tarih Dersi: 'Fransızca Konuşuyor Olurdunuz' - Son Dakika
