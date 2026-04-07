Kral Fahd Köprüsü'nde Araç Geçişi Askıya Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kral Fahd Köprüsü'nde Araç Geçişi Askıya Alındı

07.04.2026 21:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suudi Arabistan-Bahreyn arasındaki köprü, güvenlik tedbirleri nedeniyle geçici olarak kapatıldı.

Suudi Arabistan ile Bahreyn'i birbirine bağlayan 25 kilometrelik Kral Fahd Köprüsü'nde araç geçişi tedbir amaçlı askıya alındı.

Kral Fahd Köprüsü Kurumu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Şarkıye bölgesi Ulusal Erken Uyarı Platformu'nun son saatlerde yayınladığı uyarılar nedeniyle köprünün araç trafiğine tedbir amaçlı olarak kapatıldığı duyuruldu.

Daha önce Kral Fahd Köprüsü'nde bugün kısa süreli askıya alınan araç geçişinin yeniden başladığı bildirilmişti.

İki ülkeyi birbirine bağlayan, uzunluğu 25 kilometre, genişliği 23 metre olan Kral Fahd Köprüsü, 1986'da hizmete açıldı. Köprü, Suudi Arabistan'ın Şarkıye bölgesindeki El-Hobar şehrinin güneyinden başlayıp Bahreyn'deki El-Cisra köyünde sona eriyor.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Kral Fahd, Bahreyn, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kral Fahd Köprüsü'nde Araç Geçişi Askıya Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 21:39:29. #7.12#
SON DAKİKA: Kral Fahd Köprüsü'nde Araç Geçişi Askıya Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.