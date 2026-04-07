Kral Fahd Köprüsü'nde Araç Geçişi Yeniden Başladı

Suudi Arabistan ile Bahreyn'i birbirine bağlayan 25 kilometrelik Kral Fahd Köprüsü'nde kısa süreli askıya alınan araç geçişinin yeniden başladığı bildirildi.

Kral Fahd Köprüsü Otoritesi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Kral Fahd Köprüsü'nden araç geçişi yeniden başladı." ifadelerine yer verdi.

Daha önce sabaha karşı yapılan açıklamada, Şarkıye bölgesi Ulusal Erken Uyarı Platformu'nun son saatlerde verdiği uyarılar nedeniyle köprünün araç trafiğine tedbir amaçlı olarak kapatıldığı duyurulmuştu.

İki ülkeyi birbirine bağlayan, uzunluğu 25 kilometre, genişliği 23 metre olan Kral Fahd Köprüsü, 1986'da hizmete açıldı. Köprü, Suudi Arabistan'ın Şarkıye bölgesindeki El-Hobar şehrinin güneyinden başlayıp Bahreyn'deki El-Cisra köyünde sona eriyor.