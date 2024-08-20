Kredi Kartı Borçları Artıyor: Vatandaşlar Borçsuz Nefes Alamaz Hale Geldi

Güncel

(ANKARA) - CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, yurttaşların kredi kartı borçlarına dikkati çekerek, "2023 Haziran'da borcu nedeniyle takibe alınan vatandaş sayısı 623 bin 148 iken, 2024 Haziran'da yüzde 43 artarak 890 bin 595'e yükselmiş durumda. Rakamlar ülkedeki ağır krizin adeta acı bir tablosu olarak karşımızda apaçık duruyor. Yurttaş; borçsuz nefes bile alamaz hale gelmiş durumda. Bu gidişle pandemi dönemini bile arayacağız" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bankalar Birliği Risk Merkezi'nin açıkladığı verileri değerlendirdi. Bakırlıoğlu, artan enflasyon ile yurttaşların kredi kartı borçlarının giderek arttığını ifade etti.

26 Temmuz - 9 Ağustos arasında yurttaşların bireysel kredi ve kredi kartı borçlarının 62,2 milyar lira daha artarak 3,4 trilyon liraya yükseldiğini vurgulayan Bakırlıoğlu, "Bu yılın ilk altı aylık döneminde 654 bin 474 kişi kredi kartı, 536 bin 20 kişi de bireysel kredi borcunu temerrüt süresinin de sonuna kadar ödeyemediği için bankalar tarafından icra takibine alındı. Kredi hacmi de 103 milyar lira genişleyerek 14,24 trilyon liraya yükseldi. Yüksek faiz oranlarına rağmen enflasyon karşısında çaresiz kalan yurttaşlarımız çözümü kredi ve kredi kartlarında arıyor. Bankaların vadesinde tahsil edemediği için icra takibine aldığı batık krediler 2,6 milyar lira daha artarak 247 milyar liraya kadar yükseldi. Ocak 2024'ten bu yana batık kredilerde 55,5 milyar liraya yakın büyüme yaşandı" dedi.

"Vatandaşların faizleri ve icra masrafları hariç 128 milyar liraya yakın icralık kredi borcu bulunuyor"

Bireysel kredilerinin bakiyesinin 26,3 milyar lira artarak 1 trilyon 830 milyar liraya, kredi kartı borç bakiyesi ise 35,9 milyar lira artarak 1 trilyon 568 milyar liraya çıktığını ifade eden Bakırlıoğlu, şunları kaydetti:

"Tüketicilerin bankalara olan borçları 2023 yılı sonuna göre 670 milyar lira yani yüzde 24,6 oranında arttı. Bu dönemde bireysel kredilerin bakiyesinde 272 milyar lira kredi kartı borç bakiyesinde ise 398 milyar lira artış yaşandı. Bankalar ve finans kuruluşlarının tüketicilerden zamanında tahsil edilemediği için icra takibine aldıkları bireysel kredi ve kredi kartı alacakları ise son haftada da 2,1 milyar lira daha artarak 83,1 milyar liraya çıktı. Vatandaşların zamanında ödeyemediği için bankalar tarafından icra takibine alınan bireysel kredi ve kredi kartı borçlarında yıl başından bu yana yüzde 83,2 artış görüldü. Batık kredi kartı borçlarında yüzde 152,8, batık bireysel kredi borçlarında ise yüzde 47,8 oranında artış oldu. Vatandaşların faizleri ve icra masrafları hariç 128 milyar liraya yakın icralık kredi borcu bulunuyor."

"Rakamlar ülkedeki ağır krizin adeta acı bir tablosu olarak karşımızda apaçık duruyor"

Bankalar Birliği Risk Merkezinin verilerine göre bu yılın ilk altı aylık döneminde 654 bin 474 kişi kredi kartı, 536 bin 20 kişi de bireysel kredi borcunu temerrüt süresinin de sonuna kadar ödeyemediği için bankalar tarafından icra takibine alındığını ve bireysel kredi ve kredi kartı borcu sayındaki artışın da çok ciddi rakamlara ulaştığını kaydeden Bakırlıoğlu, şöyle devam etti:

"Hem kredi kartı hem de bireysel kredi borcu yüzünden aynı zamanda takibe alınanlar tek kişi sayıldığında toplam 890 bin 595 kişi, kredi kartı, bireysel kredi ya da her ikisini birden ödeyemediği için icraya verildi. Tek kişi sayısı incelendiğinde ekonomik krizin nerdeyse tüm dükkanların kapandığı, ticaretin durduğu pandemi döneminden bile daha ağır geçtiği açıkça görülüyor. 2023 Haziran'da borcu nedeniyle takibe alınan vatandaş sayısı 623 bin 148 iken, 2024 Haziran'da yüzde 43 artarak 890 bin 595'e yükselmiş durumda. Pandemi nedeniyle kapanmaların en yoğun yaşandığı, birçok yurttaşın işsiz kaldığı 2021 yılının tamamında bu rakam 1 milyon 704 bindi. Ekonomide hatalı kararlarda ısrar edilip; krizin tüm yükü yurttaşa fatura edilmeye eder ederse görünen o ki borcu nedeniyle takibe alınan yurttaş sayısı 2021 yılındaki 1 milyon 704 bini dahi geçecek. Rakamlar ülkedeki ağır krizin adeta acı bir tablosu olarak karşımızda apaçık duruyor. Yurttaş; borçsuz nefes bile alamaz hale gelmiş durumda. Bu gidişle pandemi dönemini bile arayacağız."