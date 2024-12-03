Kredi Kartıyla 8 İş Yerinde Alışveriş Yapan Şüpheli Güvenlik Kameralarında - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kredi Kartıyla 8 İş Yerinde Alışveriş Yapan Şüpheli Güvenlik Kameralarında

Kredi Kartıyla 8 İş Yerinde Alışveriş Yapan Şüpheli Güvenlik Kameralarında

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, çaldığı kredi kartıyla 8 ayrı iş yerinden toplam 7 bin TL'lik alışveriş yaptı. Alışveriş yaptığı yerleri tespit eden mağdur, güvenlik kamerası görüntüleriyle polise başvurarak şikayette bulundu.

03.12.2024 11:45  Güncelleme: 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, çaldığı kredi kartıyla 8 ayrı iş yerinden alışveriş yapan şüpheli, güvenlik kameralarına yansıdı. Kredi kartıyla alışveriş yapılan yerleri tek tek gezen Hamdi K. (40), topladığı kamera görüntüleriyle polise gidip, şikayette bulundu.

İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde yaşayan Hamdi K., beklediği havale için mobil bankacılık hesabını kontrol ettiğinde, kredi kartından 9 saat içinde 8 farklı harcama yapıldığını gördü. Cüzdanını kontrol ettiğinde kredi kartının olmadığını fark eden Hamdi K., hesap hareketlerinden, kartıyla alışveriş yapılan yerleri tespit etti. Kredi kartıyla ilk olarak bir yakıt istasyonundan, motosiklet için akaryakıt alındığını ve temassız ödeme yapıldığını belirleyen Hamdi K., sırasıyla dönerci, market ve kuru yemişçiden yapılan toplam 7 bin TL'lik harcamayı görünce, söz konusu iş yerlerini tek tek gezip, şüphelinin peşine düştü. Kartıyla temassız ödeme yapılan 8 ayrı iş yerine giderek güvenlik kamerası görüntülerini toplayan Hamdi K., elindeki görüntü kayıtlarıyla polise şikayette bulundu. Polis ekipleri, çaldığı kredi kartıyla alışveriş yapan şüphelinin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Güvenlik Kamerası, Alışveriş, Teknoloji, Güvenlik, Ekonomi, 3-sayfa, İnegöl, Güncel, Polis, Bursa, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kredi Kartıyla 8 İş Yerinde Alışveriş Yapan Şüpheli Güvenlik Kameralarında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:44 Bahçeli’den kalesine bayrak asılan Halep’le ilgili çok konuşulacak çıkış Bahçeli'den kalesine bayrak asılan Halep'le ilgili çok konuşulacak çıkış
11:08 Enflasyon açıklandı, memur ve emeklinin zam oranı netleşmeye başladı Enflasyon açıklandı, memur ve emeklinin zam oranı netleşmeye başladı
10:24 17 erkek öğrenci, zorla okulun tuvaletine soktukları kız çocuğunu istismar etti 17 erkek öğrenci, zorla okulun tuvaletine soktukları kız çocuğunu istismar etti
10:17 Ayhan Bora Kaplan davasında nihai karar belli oldu Ayhan Bora Kaplan davasında nihai karar belli oldu
09:51 Suriye’de “Meksika Açmazı“: MİT 3 aylık hazırlık sonrası tam kadro sahaya indi Suriye'de "Meksika Açmazı": MİT 3 aylık hazırlık sonrası tam kadro sahaya indi
17:43 Mustafa Destici’ye “Mustafa Kemal’in askeri misiniz“ diye soruldu Mustafa Destici'ye "Mustafa Kemal'in askeri misiniz?" diye soruldu
17:20 Öz ailesini arayan kadın, babasıyla hiç beklemediği bir yerden arkadaş çıktı Öz ailesini arayan kadın, babasıyla hiç beklemediği bir yerden arkadaş çıktı
16:57 Putin ve Pezeşkiyan’dan “Suriye“ görüşmesi: Türkiye ile koordinasyonda olunmalı Putin ve Pezeşkiyan'dan "Suriye" görüşmesi: Türkiye ile koordinasyonda olunmalı
16:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı protesto eden 9 kişi tutuklandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı protesto eden 9 kişi tutuklandı
16:44 İş bırakma eylemi yapan aile hekimi, video çekip bu sözlerle isyan etti İş bırakma eylemi yapan aile hekimi, video çekip bu sözlerle isyan etti
16:34 Programa damga vuran an Cumhurbaşkanı Erdoğan çok sinirlendi Programa damga vuran an! Cumhurbaşkanı Erdoğan çok sinirlendi
16:33 Galatasaray’daki 56 milyon euroluk karaborsa bilet soruşturmasında karar verildi Galatasaray'daki 56 milyon euroluk karaborsa bilet soruşturmasında karar verildi
16:31 Ripple XRP gözünü Ethereum tahtına dikti Ripple XRP gözünü Ethereum tahtına dikti
16:26 Adı Galatasaray ile de anılan Salah’ın yeni adresi belli gibi Adı Galatasaray ile de anılan Salah'ın yeni adresi belli gibi
16:24 Lüks araçla inşaat malzemesi taşıdı Lüks araçla inşaat malzemesi taşıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2024 12:24:24. #1.12#
SON DAKİKA: Kredi Kartıyla 8 İş Yerinde Alışveriş Yapan Şüpheli Güvenlik Kameralarında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.