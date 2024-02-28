Kredi ve Yurtlar Genel Müdürü Siirt Valisi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Kredi ve Yurtlar Genel Müdürü Siirt Valisi'ni ziyaret etti

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürü Siirt Valisi\'ni ziyaret etti

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürü Recep Ali Er, Siirt Valisi Kemal Kızılkaya'yı ziyaret etti. Ziyarette kentteki yurtların genel durumu değerlendirildi ve öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitimlerini sürdürmeleri için her türlü katkı sağlandığı belirtildi.

28.02.2024 16:55  Güncelleme: 16:56
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Kredi ve Yurtlar Genel Müdürü Recep Ali Er, Siirt Valisi Kemal Kızılkaya'yı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kızılkaya, Er ve beraberindeki Gençlik ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık'ı makamında kabul etti.

Ziyarette kentteki yurtların genel durumu değerlendirildi.

Er, Siirt'te çalışmaları hakkında Kızılkaya'ya bilgi verdi.

Kızılkaya da öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitimlerini sürdürmeleri için her türlü katkıyı sunduklarını belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kredi ve Yurtlar Genel Müdürü Siirt Valisi'ni ziyaret etti - Son Dakika

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