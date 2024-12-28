Kremlin, Azerbaycan Uçağı Kazası İçin Destek Sunacak - Son Dakika
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Kremlin, Azerbaycan Uçağı Kazası İçin Destek Sunacak

Peskov, Azerbaycan uçağı kazası araştırmasına destek vereceklerini açıkladı.

28.12.2024 14:48
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait uçağın 25 Aralık'ta Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmesine ilişkin araştırma sürecinde, Kazakistan ve Azerbaycan'a destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

Peskov, Aktau'daki uçak kazası ve gündemdeki çeşitli konulara ilişkin başkent Moskova'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya) Genel Müdürü Dmitriy Yadrov'un, kazaya ilişkin açıklamalarda bulunduğunu anımsatan Peskov, "Yadrov, Rusya'nın, kazanın nedenlerini araştırmada hem Kazakistan'a hem de Azerbaycan'a tam destek sağlayacağını söyledi. Rusya'nın buna hazır olduğu ifade edilmiştir." dedi.

Peskov, soruşturmanın sonucunu beklediklerine işaret ederek "Kremlin'in bu konuda bir şey söylemesi uygun olmayacaktır. Sizden Yadrov'un açıklamalarına odaklanmanızı rica ediyorum." diye konuştu.

Ukrayna'da devam eden savaşa ilişkin de konuşan Peskov, gelecek ay başlarında bu konuda planlanan temasların olmadığını ifade etti.

Azerbaycan uçağının Kazakistan'da düşmesi

Bakü- Grozni seferini yapan AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçak, 25 Aralık'ta, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü.

AZAL, uçakta 5 kişilik mürettebat ve 62 yolcudan oluşan 67 kişinin bulunduğunu açıklamıştı.

Kazada 38 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin kurtulduğu bildirilmişti.

AA'ya konuşan Azerbaycanlı yetkililer, uçağın Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığı iddiasını doğrulamıştı.

Kaynak: AA

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