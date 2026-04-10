Kremlin Barış İçin Zelenskiy'den Sorumluluk Bekliyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'da ateşkesten ziyade uzun vadeli barış sağlanmasını istediklerini belirterek, "(Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy'nin uygun karar alması ve sorumluluk üstlenmesi durumunda barış bugün bile sağlanabilir." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ortodoksların Paskalya Bayramı vesilesiyle Ukrayna'da ateşkes ilan etme kararına dair açıklamalarda bulundu.

Ateşkesin insani nitelikte olduğunu belirten Peskov, "Paskalya, ülkemiz için olduğu kadar Ukrayna ve Ukrayna halkı için de kutsal bir bayram." diye konuştu.

Peskov, Ukrayna'da uzun vadeli barışın sağlanmasından yana olduklarına işaret ederek, "Biz ateşkes değil, sağlam ve kalıcı barış istiyoruz. Zelenskiy'nin uygun karar alması ve sorumluluk üstlenmesi durumunda barış bugün bile sağlanabilir." ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, dün Ortodoksların Paskalya Bayramı vesilesiyle 11 Nisan yerel saatle 16.00'dan, 12 Nisan sonuna kadar Ukrayna'da ateşkes ilan etme kararı almıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Putin'in ateşkes kararına ilişkin "Ukrayna defalarca, karşılıklı adımlar atmaya hazır olduğunu belirtti." ifadesini kullanmıştı.

Kremlin Sözcüsü Peskov, daha önce yaptığı açıklamada, Ukrayna'da çatışmaların durdurulması için Ukraynalı askerlerin Donbas bölgesinden çekilmesi gerektiğini belirterek, "Bu, çok sayıda insanın hayatını kurtaracak ve en önemlisi bu savaşın sıcak aşamasının durdurulmasını sağlayacak." değerlendirmesinde bulunmuştu.