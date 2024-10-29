Kremlin'den Gürcistan Seçimleriyle İlgili Açıklama

Güncel

MOSKOVA, 29 Ekim (Xinhua) -- Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'nın Gürcistan'daki son parlamento seçimlerine müdahale ettiği yönündeki iddiaların "tamamen asılsız" olduğunu söyledi.

Peskov Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Moskova'nın Gürcistan'ın içişlerine karışmadığını ve karışmaya da niyetli olmadığını belirterek, "Bu tür suçlamaları şiddetle reddediyoruz" dedi.

Gürcistan, Cumartesi günü ilk kez tam nispi temsil sistemiyle parlamento seçimleri gerçekleştirdi. Seçmenlerin yaklaşık yüzde 90'ı, oy merkezlerine kurulan elektronik cihazları kullanarak oy kullandı.

Merkezi Seçim Komisyonu, Cumartesi günü geç saatlerde yaptığı açıklamada iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin parlamento seçimlerini kazandığını duyurmuştu. Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ise Pazar günü yaptığı açıklamada seçim sonuçlarını reddederek seçimlere büyük ölçüde hile karıştırıldığını söylemişti.