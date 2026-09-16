Kremlin'den Japonya'ya düşmanca tutum suçlaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Japonya'nın Rusya'ya karşı "düşmanca" tutum sergilediğini belirterek, "İkili ilişkileri bozan Rusya değil." dedi.

Sözcü Peskov, başkent Moskova'da, gazetecilere gündemdeki konulara dair değerlendirmelerde bulundu.

Rusya ile Japonya arasındaki ilişkilere değinen Peskov, "Japonya ülkemize karşı son derece düşmanca tutum sergiliyor. Japonya, ülkemize yönelik uygulanan tüm yaptırımlara katıldı. Bu nedenle Japonya dost olmayan ülkeler listesinde yer alıyor. İkili ilişkileri bozan Rusya değil." ifadesini kullandı.

Peskov, ABD Adalet Bakanlığının, Rus istihbaratı adına hareket ettiği öne sürülen 5 kişi hakkında, ABD'de ve başka ülkelerde saldırılar ve hedefli suikastlar düzenlemek amacıyla komplo kurdukları gerekçesiyle iddianame hazırlamasını ise yorumsuz bıraktı.